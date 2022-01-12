Adana'da 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 66 kaçak cep telefonu ele geçirildi

ADANA - Adana'da polisin yaptığı operasyonda 66 kaçak akıllı cep telefonu, 6 bin 70 paket kaçak sigara, 15 kilo nargile tütünü ve 490 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep yolundaki uygulama noktasında şüpheli yolcu otobüslerini durdurdu. Bir otobüsün bagajında arama yapan ekipler, gizli bölme içerisinde 66 gümrük kaçağı cep telefonu buldu. Başka bir otobüste yapılan aramada ise çuval ve valizlere doldurulmuş gümrük kaçağı 6 bin 70 paket sigara, 15 kilo nargile tütünü, 490 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.