Adana'da 67 yaşındaki emeklinin 14 bin lirasının gasbedildiği iddiası - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 67 yaşındaki kişiyi darbedip cebindeki 14 bin lirasını zorla aldığı ileri sürülen zanlı kaçtı.

Alınan bilgiye göre, emekli Salih Kocamaz, Ziyapaşa Bulvarı'ndaki ATM'den para çekti.

Bir süre sonra yanına yaklaşan bir kişi, Kocamaz'ı darbedip cebindeki 14 bin lirayı da zorla alarak kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.