Adana'da 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir otomobilde 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Adana'da 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir otomobilde 68 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 68 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.


Olayla ilgili Suriye uyruklu şüpheli M.A. gözaltına alındı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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