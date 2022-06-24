7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika
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7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı

24.06.2022 10:03

Yakalanan hükümlü Hükümlünün polis aracına bindirilmesi İl Emniyet Müdürlüğü binası Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı ADANA - Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan ve Suriye'ye geçme planı yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ hükümlüsü,...

Yakalanan hükümlü

Hükümlünün polis aracına bindirilmesi

İl Emniyet Müdürlüğü binası Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı

ADANA - Adana'da 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan ve Suriye'ye geçme planı yaptığı belirlenen terör örgütü DEAŞ hükümlüsü, kaçmaya çalışırken ayağından vurularak yakalandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuksuz yargılanırken 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan İrfan Ç'nin (41) saklandığı adresin belirlenmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmayla İrfan Ç'nin Suriye'ye kaçmayı planladığını ve merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, sokakta yürüdüğünü gördükleri İrfan Ç'yi takibe aldı.

Ekiplerin peşinde olduğunu fark edip kaçmaya çalışan İrfan Ç, polisin "dur" ihtarına uymaması üzerine silahla ayağından vurularak yakalandı.

İrfan Ç, hastanedeki tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.

DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde olduğu ve eylem arayışına girdiği belirlenen İrfan Ç, polis ekiplerince geçen yıl 6 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halindeyken yakalamıştı. Yakalanma anı polis kamerasına da yansıyan İrfan Ç. tutuklanmış, sanık dava sürecinde tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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