DEAŞ'ın sözde üst düzey sorumlularıyla irtibat halinde olduğu ve eylem arayışına girdiği belirlenen İrfan Ç, polis ekiplerince geçen yıl 6 Temmuz'da merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'nda hafif ticari araçla seyir halindeyken yakalamıştı. Yakalanma anı polis kamerasına da yansıyan İrfan Ç. tutuklanmış, sanık dava sürecinde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan DEAŞ hükümlüsü, ayağından vurularak yakalandı - Son Dakika

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