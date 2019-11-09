Son Dakika Haberleri: Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

7 saat önce

Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandıADANA - Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese baskın yapan polis, 7 bin 888 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ahmet H. (20), Muhamed H. ve Abdulkadir C. gözaltına aldı. Zanlıların alınan ifadesinde hapların Mehmet Şefik C. isimli şahsa ait olduğunu söylediği ileri sürüldü. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, ekipler, Mehmet Şefik C.'nin peşine düştü. 3 zanlı tutuklanırken polis de Mehmet Şefik C.'yi yakaladı. Zanlı suçlamaları kabul etmedi. Ancak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Adana'da 7 bin 888 uyuşturucu hap yakalattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 10:29 Kaynak: İHA
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