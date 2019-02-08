Son Dakika Haberleri: Adana'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Adana'da otoyolda durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da otoyolda durdurulan otomobilde 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araçtaki şüphelilerin kaçması üzerine diğer ekiplere haber verildi.

Şüpheli aracın gidebileceği yerlerde önlem alan ekipler, otomobili otoyolun Alparslan Türkeş Bulvarı çıkışında durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde otomobildeki 7 düzensiz göçmenin kaçak yollarla yurda girdiğini tespit etti.

Polis, Suriye uyruklu olduğu belirtilen ve kaçakçılık suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler ve sürücü işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:18 Kaynak: AA

Tarsus, Polis, Adana, Güncel
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