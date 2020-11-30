7 firari hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı - Son Dakika

Adana'da firari hükümlülere yönelik operasyonda yakalanan biri kadın 7 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "basit cinsel saldırı", "hırsızlık" ve "silahlı yağma" suçlarından aranan 7 firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini belirledikleri hükümlüler Ferhat K, Mustafa Y, Bilal Ö, Murat A, Özgür U, Murat K. ve Halime S'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.