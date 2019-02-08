Adana'da 7 Kaçak Göçmen Yakalandı

ADANA'da, polisin takibinin ardından durdurulan otomobilden 7 kaçak Suriyeli göçmen çıktı.

ADANA'da, polisin takibinin ardından durdurulan otomobilden 7 kaçak Suriyeli göçmen çıktı. Suriyeli otomobil sürücüsünün ise göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi.



Ceyhan ilçesinden il merkezine doğru gelen 31 MA 3947 plakalı otomobil ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarını alan polis, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolunda önlem aldı. İncirlik uygulama noktasında polislerin 'Dur' ihtarına uymayan otomobil, otoyol boyunca önlem alan polisler tarafından merkez Çukurova ilçesi Kasım Ener Bulvarı bağlantısında yakalandı. Otomobilde yapılan aramada yurda kaçak yoldan girdikleri belirlenen 7 Suriyeli göçmen yakalandı. Kendisi de Suriyeli olan otomobil sürücüsünün ise göçmen kaçakçılığından kaydının bulunduğu tespit edildi. Sürücünün de aralarında bulunduğu 8 Suriyeli, işlemleri yapılmak üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. - Adana

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