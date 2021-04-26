Adana'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Adana'da 3 Şubat'ta 7 kişinin yaralandığı iki aile arasındaki silahlı kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çevredeki evin güvenlik kamerası kayıtlarında aralarında kadınların da olduğu 10 kişinin bölgeye geldiği ve ikisinin ellerinde pompalı tüfek bulunduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında kalabalık grubun bulunduğu yere ateş açılmasıyla orada bulunanların kaçışması, kadınlardan birinin yakınının elindeki pompalı tüfeği alması ve bir süre sonra grubun bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Yunus Emre Mahallesi'nde 3 Şubat'ta iki aile arasında kız isteme meselesinden silahlı kavga çıkmış, 4'ü kadın 7 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, hastanede tedavi altına alınmış, 9 şüpheli yakalanmıştı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.