Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

06.09.2022 13:40
Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.

Aramalarda 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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