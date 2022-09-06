Adana'da 19 milyon makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir adrese ve tıra operasyon düzenledi.

Adana 'da, 7 milyon 500 bini tütün doldurulmuş 19 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

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