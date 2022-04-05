Adana'da 7 otomobil ve 2 motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'da çarpışan iki aracın park halindeki diğer otomobil ve motosikletlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda aynı yönde seyreden Mehmet B'nin kullandığı 01 AIM 510 plakalı otomobil, önünde seyreden sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 01 AHV 962 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 01 AIM 510 plakalı otomobil savrularak yol kenarındaki bir restoranda kurye olarak çalışan Gökhan D'nin kullandığı motosiklet ile park halindeki bir başka motosiklet ve yol kenarında park halindeki 01 AHZ 338 plakalı otomobile çarptı.

01 AHZ 338 plakalı otomobilin de önündeki park halindeki araca çarpmasıyla bu araç ve art arda park halindeki 4 otomobilde hasar oluştu.

Kazada restoran görevlisi ile Mehmet B'nin kullandığı araçtaki Cansu E.S yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.