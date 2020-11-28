Adana'da 7 suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şühelendikleri Şahin S'yi durdurup kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

İstanbul'da resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçiliyor

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'ın penaltısıyla ilgili olay sözler: Futbolu öldürmek için her şeyi yapıyorlar