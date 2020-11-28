Adana'da 7 suçtan aranan zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da 7 ayrı suçtan hakkında arama kaydı bulunan zanlı yakalandı.
Yumurtalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şühelendikleri Şahin S'yi durdurup kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.
Şüphelinin kontrolünde, 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Üst aramasında 1 tabanca, ikametinde ise 235 gram esrar ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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