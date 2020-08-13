Adana'da 70 bin lira değerinde kaçak içki ve tütün ele geçirildi - Son Dakika

ADANA'da polisin operasyonunda piyasa değeri 70 bin lira olan 1850 adet kaçak puro, 132 şişe kaçak içki ve 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında bir otomobil ile bir iş yerinde yüklü miktarda gümrük kaçağı puro ve içki olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, yaptığı aramalarda piyasa değeri 70 bin lira olan 1850 adet kaçak puro, 132 şişe kaçak içki, 20 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.