ADANA'DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ADANA'DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

13.02.2023 15:39

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilen Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildi. Bu sırada 'Mukadderat' sözünü yineleyen Alpargün, 'Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise 'Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü' dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. Enkaza dönen binadan 70 kişinin cesedi çıkartıldı. Binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi.

KKTC'DE YAKALANDI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün Adana'ya getirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Hasan Alpargün, adliyeye sevk edildiği sırada 'Mukedderat' sözünü yineleyip, "Vicdan azabı çekiyor musunuz" sorusuna ise 'Çok. Diğer binalarımda hasar yok. Adana'daki tüm binalar hasar gördü' cevabını verdi. Alpargün, Adana Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kahramanmaraş, Çukurova, Kıbrıs, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ADANA'DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Türkiye'nin acısını paylaşan Eljif Elmas, attığı golden sonra eliyle ay-yıldız işareti yaptı
16:10 178 saat sonra enkazdan çıkarılan minik Hivay'ın ilk isteği çilekli süt oldu
16:09 CZN Burak, enkaz altındaki Taha Duymaz'la ilgili son gelişmeleri aktardı: Çalışmalara devam ediliyor
16:01 Bakan Çavuşoğlu'dan "Suriyelilere kapılar açılıyor" iddialarına net yanıt: PKK/YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapıların açılması söz konusu değil
15:49 Türkiye bu binayı konuşuyor! 10 ili yerle bir eden depremde tek bir camı bile kırılmadı
15:32 Fotoğrafın enkazdaki aileye ait olduğu iddia edildi! Gerçek çok geçmeden ortaya çıktı
15:27 Kahramanmaraş depremini önceden bilen "deprem kahini" sırrını açıkladı: Özel bir yazılım geliştirdim
15:23 Numan Kurtulmuş'tan deprem bölgesinde çekilen fotoğrafla ilgili açıklama: Bu siyasi yağmacılıktır
15:18 Depremde hayatını kaybeden Kahramanmaraş İstiklal Spor'un futbolcusu Saruhan Bolat'ın adı, Giresun'da bir stada verildi
15:14 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası ifade veren Oğuzhan Uğur, adliye önünde konuştu: Elimizdeki verileri sunduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 16:37:48. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA'DA 70 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ APARTMANIN MÜTEAHHİDİ, ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement