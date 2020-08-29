Adana'da 70 yaşındaki hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı

Adana'da pazar alışverişi yapan bir kadının 360 lirasını çaldığı öne sürülen 70 yaşındaki kadın tutuklandı.

Adana'da pazar alışverişi yapan bir kadının 360 lirasını çaldığı öne sürülen 70 yaşındaki kadın tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Tim Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki semt pazarında hırsızlık olaylarına karşı devriye görevi gerçekleştirdi. Durumundan şüphelendiği yaşlı bir kadını takibe alan ekip, pazarda alışveriş yapan 77 yaşındaki Meliha Bağcı'nın pazar arabasından içinde 360 lirası bulunan cüzdanını alan Suriye uyruklu Revda Salih M'yi (70) suçüstü yakaladı. Suçlamayı kabul etmeyen zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada kadın polis tarafından yapılan üst aramasında para şüphelinin iç çamaşırından çıktı. Yankesicilikten çok sayıda suç kaydının olduğu, yine aynı suçtan 2,5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlenen Revda Salih M, işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 09:55 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Adana'da 70 yaşındaki hırsızlık şüphelisi kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Sürdürülebilir balıkçılık için av yasaklarına uyulması gerekiyor

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Eylülde ekonomi gündemi yoğun geçecek

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

Lewandowski, Ballon d'Or'un bu sezon kendisine verilmesi gerektiğini söyledi

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı

Okul bahçesini yakan alkollü vatandaşın savunması şaşkına çevirdi: Test yapmak için yaktım

Erdoğan'ın imzasıyla sağlık çalışanların ücretsiz toplu taşıma hakkı yıl sonuna kadar uzatıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor

Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım