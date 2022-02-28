Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

28.02.2022 09:57
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi

ADANA'da, atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Semih A., Sadun T., Yakup T. ve Hamza B. gözaltına alındı, 72 bin 120 litre de sahte akaryakıt ele geçirildi.

ADANA'da, atık yağları çeşitli maddelerle karıştırıp, incelterek akaryakıta dönüştürdüğü belirlenen Semih A., Sadun T., Yakup T. ve Hamza B. gözaltına alındı, 72 bin 120 litre de sahte akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürütülen çalışma kapsamında, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki depoda, yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., Yakup T. ve Hamza B.'nin atık ile yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti. Semih A.'ya ait depolara baskın yapan ekipler, 72 bin 120 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtı satmadıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 72 bin litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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