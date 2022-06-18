Narkotik dedektör köpeği "Barbara" ile yapılan aramada tırın dorsesindeki tekstil ürünlerinin arasına gizlenmiş çuval ve 4 valizde 72 kilogram esrar bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da 72 kilogram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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