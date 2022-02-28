72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

28.02.2022 09:40

Adana'da düzenlenen operasyonda 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, depo sahibi Semih A. ile beraberindeki Sadun T., kuzeni Yakup T. ve arkadaşı Hamza B.'nin atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirdikten sonra sattığını tespit etti.

Semih A.'ya ait depolara baskın yapan ekipler, su tanklarına doldurulmuş 1700 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Ayrıca polisin, son bir haftalık 16 ayrı yakalamada ise şüphelilere ait olduğu belirlenen toplam 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan Semih A., Sadun T., Yakup T. ile Hamza B., ifadelerinde suçlamaları reddedip, akaryakıtları satmadıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi
72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi

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Adana'da sahte içki operasyonu Adana'da sahte içki operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 72 ton sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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