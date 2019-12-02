Son Dakika Haberleri: Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da 721 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir tırda 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptığı operasyonda, İncirlik Park Alanı'nda durdurulan bir tırda uyuşturucu konusunda eğitimli köpek "Tunga" ile birlikte arama yapıldı. Ekipler tırdaki mobilyalar arasında 67 paket halinde 721 kilo 600 gram gram esrar buldu. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.


Uyuşturucu tacirlerinin, narkotik köpeğinin esrar kokusunu almaması için paketlerin dışına deterjan sürdükleri belirlendi.


Olayla ilgili gözaltına alınan Rıdvan Y. (30) ve Yılmaz Ç. (39) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

Narkotik, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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