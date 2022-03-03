Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi

03.03.2022 10:26
Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen Yeşilköy Mahallesi'nde H.S'ye ait bir eve baskın yaptı.

Adreste 705 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.S, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'nde yapılan uygulamada da bir araçta 17,5 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Yeşilköy Mahallesi, Jandarma, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 722,5 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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