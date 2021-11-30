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Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

30.11.2021 09:52

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı Adana polisi yaptığı baskında 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı

ADANA - Adana polisi yaptığı baskında 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte kaçak akaryakıt ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışma sonunda Seyhan ilçesinde bir adrese yapılan baskında 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis olayla ilgili olarak 4 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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