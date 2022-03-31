74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

31.03.2022 09:46

Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Adana'da kaçak üretilen 74 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Sarıçam ilçesindeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 74 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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