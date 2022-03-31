Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

31.03.2022 09:41

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi Adana polisi 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana polisi 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin, atık ve yanık yağları, içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti.

Söz konusu tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi, H.B.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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