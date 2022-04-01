Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

01.04.2022 00:57
Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi

Adana polisi, 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Adana polisi, 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılık suçlarını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalarda organize sanayi bölgesindeki bir atık yağ dönüşüm tesisinde yüklü miktarda sahte akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, lisanssız faaliyet yürüttüğü belirlenen tesis sahibi H.B.'nin atık ve yanık yağları içine çeşitli maddeler ekleyerek inceltip, akaryakıta çevirerek satmaya çalıştığını tespit etti. Söz konusu tesise baskın yapan ekipler, sıvı tanklarına doldurulmuş 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirdi. Tesis sahibi H.B. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 74 bin 500 litre sahte akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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