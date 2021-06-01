ADANA'DA 74 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

ADANA'da polisin bir yolcu otobüsü ve 2 minibüste yaptığı aramada, bazıları bagajda saklanan Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığını gerçekleştirdiği öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan ve Pakistan uyruklu 74 kişinin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu ve farklı kafileler halinde Adana'ya getireceğini tespit etti. OTOBÜSÜN BAGAJINDA YAKALANDILAR Kaçakçıların, düzensiz göçmenleri getirecekleri güzergahı belirleyen ekipler, sabahın ilk saatlerinde harekete geçti. D-400 Karayolu'nda bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünü durduran ekipler, bagaj kısmında saklanan 9 düzensiz göçmeni yakaladı. Diğer göçmenlerin ise iki minibüs ile getirileceğini ve polisin denetim yaptığı yerlerde yakalanmamak için bir aracın da öncülük ettiğini saptayan ekipler, güzergahta önlem aldı. Öncü aracı ve iki minibüsü durduran ekipler, burada da 65 düzensiz göçmen yakaladı. Emniyete götürülen 74 düzensiz göçmen, kayıt işlemleri yapıldıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan iki minibüs ile öncü aracın sürücüsü, ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.