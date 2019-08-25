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Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı

19 dakika önce

Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Adana'da, yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 76 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık ve organize suçlar ile çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla kent merkezinde cadde ve bulvarlarda asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulamalarda, durumundan şüphelenilerek durdurulan kişilerden 76'sının yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edildi.

Toplam 269 bin 724 lira para cezası uygulanan Pakistan, Özbekistan ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan, başka illere kayıtlı oldukları ve yol izin belgesi bulunmadığı belirlenen 8 Suriyeli'ye kayıtlı oldukları kentlere dönmeleri konusunda tebligatta bulunuldu. Bu kişileri kente taşıdığı tespit edilen bir araç sürücüsüne de bin 415 lira para cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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