Yaşlı adam kanser hastası karısını tabancayla öldürdü - Son Dakika

Yaşlı adam kanser hastası karısını tabancayla öldürdü

Son Güncelleme: 28.08.2023 10:11

Adana'da bir adam, kanser hastası eşiyle tartıştıktan sonra onu sırtından vurarak öldürdü. Cinayet şüphelisi adliyeye giderek polislere teslim oldu.

Adana'da Abdullah Sarı (76), tartıştığı kanser hastası eşi Naile Sarı'yı (74) sırtından tabancayla vurarak öldürüp, adliyeye giderek buradaki polis noktasına teslim oldu.

SIRTINDAN VURDU

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir evde Abdullah ve Naile Sarı çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Abdullah Sarı, eşini tabancayla sırtından vurdu. Kanser hastası olan Naile Sarı yere yığılırken, eşi ise evden ayrıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabanca sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Naile Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Naile Sarı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

POLİSLERE TESLİM OLDU

Cinayet şüphelisi Abdullah Sarı, Adana Adliyesi'ne giderek buradaki kontrol noktasında, polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Sarı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Abdullah Sarı, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı adam kanser hastası karısını tabancayla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaşlı adam kanser hastası karısını tabancayla öldürdü - Son Dakika
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