Adana'da 77 kilogram eroinin ele geçirildiği tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Zanlının ifadesinde nakliye firmasında şoför olarak çalıştığını belirterek, "Uyuşturucudan haberim yoktu. Sadece cips taşıdığımı sanıyordum." dediği öne sürüldü.

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