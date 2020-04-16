Adana'da 78 milyon 493 bin lira korona yardımı - Son Dakika

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle ilk etapta 78 bin 493 vatandaşa 78 milyon 493 bin lira yardım yapıldığı öğrenildi.



Yeni tip korona virüsün Türkiye'yi etkisi altına almasından sonra hükümet, bu salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara yardım için "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" açıkladı. Bu paket kapsamında hükümet dar gelirli vatandaşlara biner lira nakdi yardım başlattı. Bu yardımların PTT ve bekçiler tarafından adreslerinde vatandaşlara teslim edildi. Adana'da 4'ü merkez olmak üzere 15 ilçede ilk etapta 78 bin 493 kişiye 78 milyon 493 bin lira para ulaştırıldı. Adana'da en çok yardım 25 bin 492 kişiyle Seyhan ilçesine verilen 25 milyon 492 bin lira olurken bunu Yüreğir ilçesi 20 bin 374 kişiye verilen 20 milyon 374 bin lirayla takip etti. En az yardım alan ilçe ise 813 kişiyle 813 bin lira alan Pozantı ilçesi oldu.



İkinci etap yardımların da en kısa sürede vatandaşlara ulaştırılacağı öğrenildi. - ADANA