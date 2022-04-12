Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

12.04.2022 10:07
Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı

Adana'da tırda 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da tırda 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente bir tırla uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettikleri tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alıp durdurdu.

Tırda narkotik dedektör köpeği "Aşil" ile yapılan aramalarda, tekstil ürünlerinin bulunduğu kolilerin arasına gizlenmiş 4 çantada 79 kilo 400 gram esrar bulundu.

Zanlıların, dedektör köpeğin koku almasını önlemek için uyuşturucu paketleri arasına kahve döktükleri belirlendi.

Uyuşturucuyla ilgili tır sürücüsü M.E. (32) ile A.D. (36), S.A. (30) ve M.E.D. (17) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Tırın otoyolda takip edilmesi, durdurulup aranması ve uyuşturucunun ele geçirilmesi polis kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:05 Bireysel borçlar ödenemez hale geldi: Kredi kartları patladı
10:05 AK Partili Şamil Tayyar'dan 50+1 eleştirisi: Siyasetin genetiğini bozdu
10:04 İlişki terapisti Selin Karacehennem şaşkına döndü! "Kocam ilişkiden sonra yanıma para koyuyor"
10:02 Marketler, rakiplerini yakın takibe aldı! Hiç biri pahalı olarak anılmak istemiyor
10:01 Ukrayna'dan kan donduran iddia: Genç kadın, Çeçen askerlerinin tecavüzüne uğradı, boğazı kesildi, cesedi yakıldı
09:52 İYİ Parti'den Mansur Yavaş ziyaretine dair açıklama geldi: Başkanın ziyareti çok önceden planlanmıştı
09:46 Bir MHP baskını iddiası daha! Osmaniyeli esnaf: İş yerimi basıp beni tehdit ettiler
09:37 AK Partili Metiner canlı yayında açıkladı! İşte gönlünde yatan CHP'li aday
09:33 "Babamı çok özledim, yanına gidiyorum" diyen kızın mezarlığa gitmesi herkesi ağlattı
09:31 Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu çiftinden nikah tarihi açıklaması: Hallederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 10:19:16. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 79 kilo 400 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement