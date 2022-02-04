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Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili 5 DEAŞ sanığı yargılanıyor - Son Dakika

Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili 5 DEAŞ sanığı yargılanıyor

04.02.2022 17:38
Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili 5 DEAŞ sanığı yargılanıyor

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili biri tutuklu 5 terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi.

Adana'da şehit polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezara zarar verilmesiyle ilgili biri tutuklu 5 terör örgütü DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanıklardan tutuklu M.D. ve avukatı katıldı.

Tutuksuz yargılanan örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu H. Özden ile A.B.D, İ.Ö. ve T.A. duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasını tekrar ederek, toplanan tüm deliller ışığında sanıklar M.D, H. Özden, A.B.D, ve T.A'nın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiklerini belirtti.

4 sanığın 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç Kardeşler Mezarlığı'ndaki kabir taşlarını tahrip ettiklerini ve eylemlerini DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini kaydeden savcı, zanlıların "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" ve "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Savcı, diğer sanık İ.Ö'nün dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu, kentte örgüte bağlı "Yamaçlı Grubu" içinde ders ve sohbetlere katıldığını belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.D, savunmasında, kimseden örgütsel talimat almadığını ileri sürdü.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için avukatıyla görüşemediğini söyleyen M.D, "Uzun süredir tutukluyum. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık M.D'nin tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

Olay

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de aralarında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verilmesiyle ilgili DEAŞ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Zanlılar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından 20 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan 4'ü tahliye edilmişti.

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Terör Örgütü, Mehmet Oruç, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili 5 DEAŞ sanığı yargılanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 79 mezarın tahribiyle ilgili 5 DEAŞ sanığı yargılanıyor - Son Dakika
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