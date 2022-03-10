Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

10.03.2022 13:54
Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 790 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mustafabeyli Mahallesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında durdurulan bazı araçlarda tütün tespit köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramalar sonucunda araçlarda toplam 790 paket kaçak sigara ve 3 litre kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

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Kaçak Sigara, Jandarma, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 790 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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