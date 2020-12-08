Adana'da 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak doğan oğlak kurtarılamadı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, 8 bacaklı ve iki boyunlu olarak dünyaya gelen oğlak, doğumdan kısa süre sonra öldü.

İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan mahalle muhtarı Remzi Siner, hamile olan keçisinin doğum yapamaması üzerine müdahalede bulunduğunu kaydetti.

Siner, 8 bacaklı ve çift boyunlu oğlağı görünce çok şaşırdığını belirtti.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştığını aktaran Siner, oğlağın doğumdan kısa süre öldüğünü, keçisini de kurtaramadığını bildirdi.