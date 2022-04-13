Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

13.04.2022 09:49
Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen iki kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilere ait kamyoneti kent merkezinde durdurup aradı.

Kamyonetin kasasında, ahşap paletlerle üzeri kapatılmış plastik tanklar içerisinde 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, kaçak akaryakıtla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 8 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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