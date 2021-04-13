8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi: 3 gözaltı - Son Dakika

Öte yandan, kentteki iki büfede de 135 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreste, satışa hazır ve yapım aşamasında 8 bin 200 litre sahte içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki üretildiğinin belirlenmesi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Adana 'da 8 bin 200 litre ve 135 şişe sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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