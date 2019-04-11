Son Dakika Haberleri: Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik kavşağındaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, 8 Afgan uyruklunun pasaportlarını inceledi.

Pasaportları sahte olduğu belirlenen Afganların, İran'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği belirlendi.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:19 Kaynak: AA
İncirlik, Gaziantep, Türkiye, Adana, Güncel
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