Adana'da 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Adana'da yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:19 Kaynak: AA
'da yasa dışı yollarla Türkiye
'ye geçtikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı.
Adana- Gaziantep
Otoyolu İncirlik
kavşağındaki kontrol noktasında yolcu otobüsünü durduran polis ekipleri, 8 Afgan uyruklunun pasaportlarını inceledi.
Pasaportları sahte olduğu belirlenen Afganların, İran
'dan yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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