Son Dakika Haberleri: Adana'da 8. kattan düşen öğretmene ağıt
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da 8. kattan düşen öğretmene ağıt

11 dakika önce

Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonunda sigara içerken düşen ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki İngilizce öğretmeni Selma Mönür'ün cenazesi, morgdan alındı.

Adana'da 8. kattan düşen öğretmene ağıt, System.String[]

Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonunda sigara içerken düşen ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki İngilizce öğretmeni Selma Mönür'ün cenazesi, morgdan alındı.


Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İngilizce öğretmeni olan Selma Mönür 8'inci kattaki evinin balkonunda sigara içerken dengesini yitirip, apartmanın bahçe kısmına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mönür'ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İngilizce öğretmeni hastanede hayatını kaybetti.


Selma Mönür'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Adli tıpta otopsi işlemleri tamamlanan Mönür'ün cenazesini yakınları teslim aldı. Cenazenin alınması sırasında yakınları ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Cenazenin Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - ADANA

Selma, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti
Sivas'ta iş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:17:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 8. kattan düşen öğretmene ağıt
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]