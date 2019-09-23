Adana'da 8. kattan düşen öğretmenin cenazesi adli tıptan alındı

Cenazenin adli tıp kurumundan alınması sırasında yakınları ağıt yakıp sinir krizi geçirdi

ADANA - Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonunda sigara içerken düşen ve hayatını kaybeden 48 yaşındaki İngilizce öğretmeni Selma Mönür'ün cenazesi, morgdan alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İngilizce öğretmeni olan Selma Mönür 8'inci kattaki evinin balkonunda sigara içerken dengesini yitirip, apartmanın bahçe kısmına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mönür'ü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. İngilizce öğretmeni hastanede hayatını kaybetti.

Selma Mönür'ün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Adli tıpta otopsi işlemleri tamamlanan Mönür'ün cenazesini yakınları teslim aldı. Cenazenin alınması sırasında yakınları ağıt yakıp sinir krizi geçirdi. Cenazenin Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.