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Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

22.02.2022 09:46
Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine, D400 karayolunda seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ömer Y. (22) ile yanındaki arkadaşı Ramazan T.'nin (20) indirildiği araçta arama yapıldı. Otomobilin bagajındaki valizi inceleyen ekipler, 8 kilo 724 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüpheliler, susma hakkını kullandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - ADANA

Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi
Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi
Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Esrar, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 8 kilo 724 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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