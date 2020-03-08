Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı

6 saat önce

Adana'da ve Mersin'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı, System.String[]

Adana'da ve Mersin'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Adana'da düzenlenen mitingde erkeklerin alandan çıkmasının istenmesi üzerine bazı çiftler meydanı terk etti.

Kadınlar, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı Zilli Dede Kavşağı'ndan mitingin düzenleneceği Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Burada tertip komitesi tarafından, "Mitingi sadece kadınlarla yapacağımız için destek olmaya gelen erkekler alan dışına çıkabilir mi?" şeklinde anons yapıldı.

Adana Kadın Platformu Üyesi Ülkü Gülşen de erkek katılımcıların yanına gidip yapılan uyarıyı tekrarladı.

Bunun üzerine bazı çiftler duruma tepki gösterip alandan ayrıldı.

Gülşen, gazetecilerin soruları üzerine, destek vermek için mitinge gelen erkeklerin bugün evlerinde eşlerini desteklemesini isteyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün dünyanın her tarafında kadınlar, erkek şiddetine ve egemenliğine karşı isyanlarını, tepkilerini gösterecekler. Bunun için kadınlar tek başına bunu organize etti. Kadınlar dayanışmayı ve birlikte olmanın gücünü görecekler. Bugün erkekleri evde istiyoruz. Erkekler, ev işlerini yapsınlar, eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü. Yani bizim günümüz."

Burada tertip komitesi adına Sevil Aracı Bek'in konuşmasının ardından kadınlar müzik eşliğinde halay çekti.

Mersin

Mersin'de de Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte, bir alışveriş merkezi önünde toplanan kadınlar slogan atıp, şarkılar söyleyerek Özgecan Aslan Meydanı'na kadar yürüdü.

Kadınlar yürüyüşte, "Bir gün değil her gün varız", "Eşit bir yaşam istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.


Kadınlar, meydanda bulunan resim ve fotoğraf sergisini gezdi.

Dünya Kadınlar Günü, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da dolmuş şoförü başından vurularak öldürüldü
Güney Kıbrıs'tan gerilimi tırmandıracak karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar Minibüs şoförü öldürüldü, yolcular dehşeti yaşadı Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 22:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingine erkekler alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]