Adana'da, 8 Mart etkinlikleri Leyla Gencer belgeseliyle başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da, 8 Mart etkinlikleri Leyla Gencer belgeseliyle başlıyor - Son Dakika

Adana'da, 8 Mart etkinlikleri Leyla Gencer belgeseliyle başlıyor

6 saat önce

Adana'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, 20. yüzyılın en önemli şancılarından Opera Sanatçısı Leyla Gencer'in belgesel gösterimiyle başlayacak.

Adana'da, 8 Mart etkinlikleri Leyla Gencer belgeseliyle başlıyor, System.String[]

Adana'da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri, 20. yüzyılın en önemli şancılarından Opera Sanatçısı Leyla Gencer'in belgesel gösterimiyle başlayacak.


Yapımcılığını İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın üstlendiği "Leyla Gencer: La Diva Turca" başlıklı belgeselin yönetmeni Selçuk Metin. Metin ve senaryosunda gazeteci ve yazar Zeynep Oral'ın imzası bulunuyor. Halit Ergenç'in seslendirdiği yapıma katkıda bulunan diğer sanatçılar ise Selçuk Yöntem, Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür.


Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çukurova Şubesi işbirliği ile düzenlenen etkinlik, 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00'te Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilecek.


Gösterimin öncesinde ve sonrasında Zeynep Oral'ın sunumu yer alacak. - ADANA

Leyla Gencer, 8 Mart, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
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