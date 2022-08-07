Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

07.08.2022 11:52
Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da 8 milyon 560 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlediği iki araçla, bir adrese operasyon düzenledi.

Adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 5 milyon 30 bini tütün doldurulmuş 8 milyon 560 bin makaron, 2 sigara dolum makinesi ve 15 kilogram tütün ele geçirildi.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 8 milyon 560 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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