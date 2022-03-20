Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

20.03.2022 09:47
Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri kamyonu takibe aldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Karaisalı çıkışı yakınında ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 8 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kamyonun otoyolda durdurulması, sürücünün gözaltına alınması ve araçta kaçak makaronların bulunması polis kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi Aranan araçta çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı Son dakika... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Tütün, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 09:54:48. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 8 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement