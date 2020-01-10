Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek

6 saat önce

Bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 3-5 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek, System.String[]

Bu yıl 8. kez gerçekleştirilecek Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 3-5 Nisan'da düzenleneceği bildirildi.

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve diğer ilgililerin katımıyla bu yılki festivale ilişkin Valilik'te toplantı düzenlendi.

Toplantıda, şenliğin 3-5 Nisan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Demirtaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, karnavalın kentin tarihi, kültürel ve doğal kimliğinin tanıtılması konusunda önem taşıdığını dile getirerek, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanına yayılan portakal çiçeklerinin büyüleyici kokusunu paylaşmak üzere resmi açılış törenini 4 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinliğimize herkesi şimdiden davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Mahmut Demirtaş, Zeydan Karalar, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İnternet üzerinden reklam verip fuhuş yaptırılan salona baskın!
Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı Halk TV, iş adamı Cafer Mahiroğlu'na satıldı

Son Dakika Haberleri
23:07 Japonya'da 5 bin kişi 'yılın en şanslı' erkeği olmak için tapınakta yarıştı - Son Dakika Haber
23:02 Meksika'da 11 yaşındaki öğrenci okulu taradı! 2'si öğrenci 3 kişi öldü - Son Dakika Haber
23:01 İzmir'de 12 yavru köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası - Son Dakika Haber
22:56 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Libya açıklaması - Son Dakika Haber
22:52 Hem simit yedi, hem hırsızlık yaptı - Son Dakika Haber
22:44 Son dakika: İran, Ukrayna uçağının düşüş nedenini yarın açıklayacağını duyurdu - Son Dakika Haber
21:44 Trump'a yönelik azil maddeleri gelecek hafta Senato'da olacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 23:10:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da 8. Portakal Çiçeği Karnavalı 3-5 Nisan'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]