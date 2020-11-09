Adana'da 80 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 80 silah ele geçirildi

09.11.2020 15:59
Adana'da 80 silah ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 80 silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı bir haftalık uygulamada 80 silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 43 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, bin 98 fişek, 67 kartuş, 1 kumar makinesi, 1 çalıntı otomobil, 7 çalıntı motosiklet, 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 256 kişiyi yakalarken, 14 kişiye de yasa dışı kumar ve bahisle ilgili işlem yaptı. - ADANA

Adana'da 80 silah ele geçirildi
Adana'da 80 silah ele geçirildi
Adana'da 80 silah ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 80 silah ele geçirildi - Son Dakika


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