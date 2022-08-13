Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana'da, 80 yaşındaki yatalak kadın evinde ölü bulundu, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu ise hastaneye kaldırıldı.
Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan N.G'yi (80) görmek için evine gelen komşusu, kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine yönlendirilen polis ve sağlık ekipleri, yatalak kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, kadının birlikte yaşadığı oğlu Ş.G'yi (58) de banyoda bilekleri kesilmiş halde buldu.
Ş.G, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, annesinin cenazesi de otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, Ş.G'nin annesini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu şüphesi üzerinde duruyor.
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