Adana'da yatalak kadın ölü, oğlu ise bilekleri kesilmiş halde bulundu

Adana 'da, 80 yaşındaki yatalak kadın evinde ölü bulundu, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu ise hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Seyhan, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

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