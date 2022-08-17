N.G'yi evine gelen komşusunun kapının açılmaması üzerine yardım istediği polis ve sağlık ekipleri, ikamete girdiklerinde kadını ölü halde bulmuş, bileklerinin kesik olduğu görülen oğlu da hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Seyhan, Fatih, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da yatalak kadının evde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan oğlu tutuklandı - Son Dakika

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