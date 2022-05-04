810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak 1300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.