810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi

04.05.2022 09:52

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği 2 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 810 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 450 litre etil alkol ve 2 bin 390 şişe alkol kiti ile kaçak 1300 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi
810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 810 litre sahte içki ve 450 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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