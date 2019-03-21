Adana'da 82 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
1 saat önce
ADANA'da polis, 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
ADANA'da polis, 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ceyhan
Karayolu'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü akaryakıtı, Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki bir depodan aldığını söyledi. Söz
konusu adrese giden polis, depoda da 79 bin litre akaryakıt buldu. Depo görevlisi gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 2 şüphelinin sorgusu sürüyor. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:02 Kaynak: DHA
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