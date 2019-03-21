Son Dakika Haberleri: Adana'da 82 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Adana'da 82 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

1 saat önce

Adana'da 82 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiAdana'da polis, kent genelinde yaptığı kontrollerde 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da 82 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'da polis, kent genelinde yaptığı kontrollerde 82 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana- Ceyhan yolunda şüphelendikleri bir araçı durdurdu. Yapılan aramada araçta 3 bin 100 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Gözaltına alının sürücü ilk sorgusunda akaryakıtı, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir depodan aldığını söyledi. Verilen adrese giden polisler, depoda buluna 79 bin litre akaryakıtada el koydu. Gözaltına alınan ve isimleri açıklanmayan depo görevlisi ve araç sürücü emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:05 Kaynak: DHA

Polis, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Adana'da 15 Kişinin Yaralandığı Kazada Can Pazarı Tartıştığı Anne ve Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 11:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 82 Bin Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]